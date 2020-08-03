Історія з жорстоким побиттям та спробою зґвалтування журналістки "Інтера" Анастасії Лугової у поїзді отримала продовження. Як повідомляють родичі потерпілої, спочатку працівники "Укрзалізниці" намагалися підкупити її, щоб вона мовчала. І тепер намагаються звести історію до нещасного випадку та уникнути відповідальності.

Минуло вже три дні від гучного нападу, а в компанії вперто зберігають мовчанку. Як родичі постраждалої хочуть боротися за справедливість - дивіться далі.

Це відео журналістка Анастасія Лугова записала вранці після нападу.

Анастасія Лугова, постраждала:

К нам в купе зашел незнакомый человек, и я проснулась от того что он меня бьет. Это были сильные удары по голове. Дальше была попытка изнасилования, но мне с ребенком удалось бежать. Преступник был задержан полицией, а я нахожусь в черепно-лицевом отделении - у меня сломана челюсть.

За словами жінки, на її крики ніхто не зреагував. Провідник у її вагоні спав, тож довелося тікати з сином у інший - і шукати допомоги там. Після цього була спроба зам'яти цю історію, залізничники навіть пропонували жінці гроші за мовчання. Бо нападник, а це раніше судимий Віталій Рудзько, виявляється, їхав "зайцем". Вранці його затримали та доправили в СІЗО на два місяці. Тим часом Анастасії Луговій стало гірше, зараз вона не може розмовляти.

Володимир Захаренков, чоловік Анастасії Лугової:

У неї зламана щелепа - стоїть шина, зробили операцію - зафіксували їй щелепу. У неї гематоми та струс мозку. Але це через те що в перший день вона говорила і не відпочивала. Говорила весь день.

Проти Рудзька відкрито два кримінальних провадження за статтями: "нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості", та "замах на згвалтування". Питання щодо дій залізничників поки що є відкритим. В установі утримуються від коментарів. Тишу порушив лише член наглядової ради "Укрзалізниці" - Сергій Лещенко.

"Ситуація з моменту виникнення на контролі органів операційного управління УЗ, зокрема, вивчається питання, чи з юридичної точки зору ця ситуація підпадає під визначення "нещасного випадку", який покриває страхування. Чи це має трактуватися як "зумисні дії"? Виконавчі органи управління УЗ в переговорах зі страховою, щоб вони покрили цей випадок".

А ось у родині постраждалої з таким формулюванням "Укрзалізниці" категорично не згодні.

Володимир Захаренков, чоловік Анастасії Лугової:

Вони будуть спілкуватися з нашим адвокатом. Я почитав законодавство, те що вони хочуть списати на страховку - це нещасній випадок. А дії працівників "Укрзалізниці", а саме провідниць, я вважаю що це посібництво в злочині. Тобто вони хотіли своїми діями та бездіяльністю скрити цей випадок.

Завтра, тобто на четвертий день після нападу залізничники планують дати офіційний брифінг - пояснити свою позицію у цій жахливій історії.