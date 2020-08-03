Карантинна школа: Кабмін озвучив рекомендації до навчального року [ Редактировать ]
Знову до школи. До першого вересня залишився місяць, та чи варто купувати шкільну форму? В уряді обіцяють - діти знову сядуть за парти. Батьки тільки "за". Це остання соціологія. Половина опитаних - проти дистанційних уроків. Більшість каже таке навчання неефективне. Чи пролунає в школах перший дзвоник? І за якими правилами? З'ясовували наші кореспонденти.
Так незвично тихо і порожньо в цій київській школі уже майже півроку. Ще в квітні наклеїли розмітку при вході, запаслися термометрами - думали, карантин ненадовго. Тепер міркують, як готуватися до першого дзвоника за новими правилами. Уперше за багато років - відчиняють аварійні виходи, щоб до приміщення заходили не натовпом.
Батьків до школи - не пускатимуть. Знову ж таки, аби було не так людно. "Коронавірусні" плакати вже висять на кожних дверях. В коридорах планують клеїти розмітку. Щоб рух був "двостороннім". Завгосп каже це влаштувати нескладно. А ще запасаються антисептиками. Треба буде поставити і дезінфектори на вході, і організувати знезараження класів після уроків.
На вході до школи усі мають бути в масках чи респіраторах, усім мірятимуть температуру. І пересуватися коридорами теж потрібно буде в масках. А ось під час занять і учням, і вчителям маски можна буде знімати.
В уряді рекомендують щодня перед уроками вчителі повинні будуть цікавитися самопочуттям школярів. За можливості заняття проводити на свіжому повітрі.
- Не більше чотирьох осіб за столом;
- Відстань між столами не менше 1,5 м;
- Заборонений "шведський стіл;
- Графік харчування учнів.
А ось такі правила для шкільних їдалень. За одним столом не більше чотирьох осіб, відстань між столами - щонайменше півтора метри. Страви видають лише на руки. Щоб усе це облаштувати - обідатимуть учні за графіком.
Ходити до школи теж по черзі - головне нововведення, яке пропонують в уряді. Поки частина класу на уроці, решта вчиться вдома. Наступного дня - навпаки. Як це все реалізувати у школах поки що не беруться коментувати. У Києві, наприклад, чекають остаточного розпорядження від міської влади.
Віталій Кличко, мер Києва:
Департамент освіти КМДА створив групу фахівців, які вже з сьомого серпня представлять план дій щодо питання, яке ви підняли. Місто напрацювало кілька сценаріїв відновлення навчального процесу з урахуванням епідеміологічної ситуації. Головне наше завдання мінімізувати можливе розповсюдження хвороби.
Хай там як - в уряді планують, що першого вересня діти повернуться до школи по всій країні. Окрім червоної карантинної зони. На сьогодні це Луцьк, Тернопіль і Кіцманський район Чернівецької області.
Утім усе залежить від епідситуації. Якщо захворюваність зростатиме - рішення можуть переглянути.
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