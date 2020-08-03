Скандальна дорога. У Харкові продовжується тиск на "Барабашово". Спочатку міська влада планувала прокласти автошлях територією торговельного центру та наразилася на опір. Сьогодні ж підприємці блокували вже бурове устаткування. Що сторони робитимуть далі? Усі подробиці - у нашому матеріалі.

О восьмій ранку до автомайданчика на ринку "Барабашово" під'їхало кілька машин із буровим устаткуванням. Біля них начальник комунального підприємства "Міський торговий ринок". Каже, хочуть розпочати на території геолого-розвідувальні роботи. На те, що ця ділянка ринку спірна, і питання щодо її власності нині розглядають в суді, комунальники не зважають.

Олег Атисков, адвокат:

Є рішення від 18 грудня 2019 року. Рішення Харківської міської ради, воно є абсолютно законним та не скасованим. Відкриття провадження у справі не зупиняє і не припиняє рішення.

Анатолій Ряснянський, громадський активіст:

Це неправда. Немає у них відповідних документів на виконання будь-яких будівельних робот! Є стаття 356 ККУ, передбачає, якщо якісь дії оспарюються, то їх неможна робити, якщо спор відносно цих дій не буде завершений. Ця будівельна техніка не має права ні заходить ні какіє-то работи і виполнять, потому шо немає дозволу.

Щоб підприємці не блокували важку техніку, її оточили молоді люди спортивної статури у формі працівників охоронної агенції, тієї, що чергує в метрополітені. Втім, свої посвідчення молодики не показали.

Просто охранники не очень хотят говорить в присутствии 25 камер, ну как и я. Ну, они просто не хотят вот этого вот ажиотажа. Боятся, возможно.

За дві години, так і не розпочавши роботи, будівельна техніка поїхала геть. Такі дії міської влади, а саме, його голови Геннадія Кернеса, підприємці називають спробою рейдерського захоплення торговельного центру.

Ірина Денисова, підприємець ТЦ "Барабашово":

В очередной раз мы видим эскалацию рейдерства. Мы видим молодых спортивных ребят, которые прикрываются охранным агентством, которое должно охранять муниципальное убыточное метро. Мы видим людей, которые намерены силой захватывать чужие территории. Мы видим спорные земли, однозначно, горсовет решает, что это их власть, и это их право. Право на все, что они хотят. Сегодня это право на землю, завтра это право на чей-то бизнес.

Підприємці впевнені - це спроба залякати власників магазинів, відвадити покупців. І показати, що силовий сценарій захоплення торговельного центру цілком можливий.

Дмитро Іщук, підприємець ТЦ "Барабашово":

Это делается намеренно, чтобы запугать предпринимателей, запугать тех людей, которые привыкли ездить на этот рынок и отдают предпочтение этому рынку. Предприниматели будут отстаивать свое в любом случае. Потому что то, что происходит у нас в городе Харькове - это недопустимо. Предприниматели хотят, чтобы было все по закону. Те люди в горсовете, нанятые как менеджеры для того, чтобы улучшать жизнь города Харькова, они делают абсолютно обратные вещи. Они разрушают, разрушают и еще раз разрушают, не построив при этом ничего полезного.

Раніше влада Харкова заявила про плани побудувати дорогу, яка пройде через торгівельний центр. Люди блокували бульдозери. Адже через будівництво мали знести майже три тисячі магазинів. Без роботи могли залишитись тисячі підприємців. Мер Харкова Геннадій Кернес пообіцяв людям нові місця для магазинів. Та досі жодної конкретики підприємці не почули.