Острів лежить за півтора кілометра від материка

Італійський острів Галлінара вартістю 10 мільйонів євро придбав син колишнього власника "Мотор Січ". Тепер земля офіційно належить компанії, яку очолює Олександр Богуслаєв, і призначена для будівництва казино.

Острів лежить за півтора кілометра від материка. Раніше належав католицькій церкві, та останні 150 років був у власності заможних італійців.

За інформацією місцевих журналістів, ще кілька мільйонів євро Богуслаєв заплатив за будівлі на острові.