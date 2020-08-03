Син екс-власника "Мотор Січ" купив собі острів [ Редактировать ]
Італійський острів Галлінара вартістю 10 мільйонів євро придбав син колишнього власника "Мотор Січ". Тепер земля офіційно належить компанії, яку очолює Олександр Богуслаєв, і призначена для будівництва казино.
Острів лежить за півтора кілометра від материка. Раніше належав католицькій церкві, та останні 150 років був у власності заможних італійців.
За інформацією місцевих журналістів, ще кілька мільйонів євро Богуслаєв заплатив за будівлі на острові.
по теме
"Червоні міста" України погрожують зірвати карантин
Жорсткі обмеження місцевій владі не до вподроби. Мери "червоних" міст вже пригрозили ігнорувати накази з Києва.
Напад та спроба зґвалтування журналістки "Інтера": нові подробиці справи
Завтра, тобто на четвертий день після нападу залізничники планують дати офіційний брифінг - пояснити свою позицію у цій жахливій історії
Тиск на ринок "Барабашово" у Харкові: підприємці заявили про чергову рейдерську атаку
У Харкові продовжується тиск на "Барабашово". Спочатку міська влада планувала прокласти автошлях територією торговельного центру та наразилася на опір
На Буковині хлопець вирішив стати опікуном для брата та сестри
На Буковині 19-річний юнак вирішив стати опікуном для молодших сестер і брата. Їхні батьки увесь час пиячать. Аби виправити ситуацію, юнак звернувся до волонтерів та адвоката
Старт "вільного" ринку газу: як зміняться платіжки?
Зміни чекають не на всіх споживачів. Люди із централізованим опаленням та індивідуальним - платитимуть по-різному? Як саме? І чи справедливо це?