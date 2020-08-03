Утеча від скандалу. Колишній король Іспанії, Хуан Карлос Перший вирішив виїхати з країни. про це він повідомив у листі до свого сина, нинішнього короля Феліпе VI. Той рішення батька схвалив.

Куди тікає вісімдесяти дворічний голова монаршої родини поки невідомо. Він фігурує в численних скандалах, пов'язаних з фінансовими махінаціями. Цього року Верховний суд почав розслідувати справу проти екс-короля. Після низки звинувачень, Хуан Карлос зрікся престолу в 2014 році.