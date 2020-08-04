На Донбасі за добу зафіксували два обстріли [ Редактировать ]
Два ворожих обстріли зафіксовано минулої доби на Донбасі. Російські найманці обстріляли оборонців Мар'їнки та Південного, гатили зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї. Вогонь у відповідь українські захисники не відкривали.
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