Велетенський смерч зафільмували поблизу берегів Бельгії, у провінції Західна Фландрія. Природне явище з'явилося після грози. Атмосферний вихор до пляжу не наблизився, хоча не на жарт сполохав відпочивальників. Від стихії ніхто не постраждав.