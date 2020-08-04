Бельгійців налякав смерч на морі [ Редактировать ]
Велетенський смерч зафільмували поблизу берегів Бельгії, у провінції Західна Фландрія. Природне явище з'явилося після грози. Атмосферний вихор до пляжу не наблизився, хоча не на жарт сполохав відпочивальників. Від стихії ніхто не постраждав.
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