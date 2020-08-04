Під час онлайн-конференції правоохоронців також привітав Володимир Зеленський

Арсен Аваков нагородив поліцейських, які знешкодили чоловіка, що взяв заручника у Полтаві. Четверо учасників спецоперації, що відзначилися під час пошуку та ліквідації зловмисника, отримали нагородну зброю від Міністра внутрішніх справ та відзнаку "знак пошани" від Голови Нацполіції.

Під час онлайн-конференції правоохоронців також привітав Володимир Зеленський.