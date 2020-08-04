Аваков нагородив поліцейських, що ліквідували полтавського терориста [ Редактировать ]
Арсен Аваков нагородив поліцейських, які знешкодили чоловіка, що взяв заручника у Полтаві. Четверо учасників спецоперації, що відзначилися під час пошуку та ліквідації зловмисника, отримали нагородну зброю від Міністра внутрішніх справ та відзнаку "знак пошани" від Голови Нацполіції.
Під час онлайн-конференції правоохоронців також привітав Володимир Зеленський.
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