У Франції попередній місяць став найпосушливішим за останні 60 років. Тому урожай в країні може знизитися до небувалого мінімуму: вже недозбирали зернових культур, а тепер негода загрожує і полям кукурудзи.

Синоптики попереджають: серпень проблеми не розв'яже.