Спека у Франції нищить урожай [ Редактировать ]
У Франції попередній місяць став найпосушливішим за останні 60 років. Тому урожай в країні може знизитися до небувалого мінімуму: вже недозбирали зернових культур, а тепер негода загрожує і полям кукурудзи.
Синоптики попереджають: серпень проблеми не розв'яже.
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