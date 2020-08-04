Австралийские военные обнаружили троих моряков на крошечном необитаемом острове в Микронезии благодаря гигантским буквам SOS, которые они написали на песке, сообщает Министерство обороны Австралии.

Трое мужчин пропали после того, как 30 июля вышли на семиметровой лодке в море, намереваясь пройти 43 километра между двумя атоллами. В пути они сбились с курса, и у них закончилось топливо.

Через три дня спасательные самолеты заметили надпись SOS на берегу необитаемого острова Пикелот. К острову направился десантный корабль "Канберра", а военный вертолет доставил "Робинзонам" еду и продовольствие.

Заблудившиеся путешественники находились в 190 километрах от того места, откуда отправились в путь. В ближайшее время их заберет микронезийский патрульный корабль.

Сигнал бедствия SOS был придуман в 1908 году. Он представляет собой последовательность в азбуке Морзе - три точки, три тире, три точки.

Ранее сообщалось, что сигнал SOS, выложенный из камней на побережье в отдаленной части западной Австралии, встревожил местную полицию.