На необитаемом острове нашли моряков благодаря гигантской надписи SOS [ Редактировать ]
Австралийские военные обнаружили троих моряков на крошечном необитаемом острове в Микронезии благодаря гигантским буквам SOS, которые они написали на песке, сообщает Министерство обороны Австралии.
Трое мужчин пропали после того, как 30 июля вышли на семиметровой лодке в море, намереваясь пройти 43 километра между двумя атоллами. В пути они сбились с курса, и у них закончилось топливо.
Через три дня спасательные самолеты заметили надпись SOS на берегу необитаемого острова Пикелот. К острову направился десантный корабль "Канберра", а военный вертолет доставил "Робинзонам" еду и продовольствие.
Заблудившиеся путешественники находились в 190 километрах от того места, откуда отправились в путь. В ближайшее время их заберет микронезийский патрульный корабль.
Сигнал бедствия SOS был придуман в 1908 году. Он представляет собой последовательность в азбуке Морзе - три точки, три тире, три точки.
Ранее сообщалось, что сигнал SOS, выложенный из камней на побережье в отдаленной части западной Австралии, встревожил местную полицию.
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