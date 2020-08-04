В американском университете разработали Umas Lovel разработали самый совершенный совершенный метод объемной печати печати.

Об этом сообщает Phys.org.

По информации, специалистам удалось усовершенствовать технологию, устранив недостаток ломкости деталей, созданных на 3D-принтере. Детали детали формируются "путем заполнения полостей форм расплавленными материалами".

Отмечается, что данную разработку можно использовать в существующих принтерах. Для этого нужно поставить на оборудование новое программное обеспечение.

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