Китайская компания Xiaomi создала замок Smart Lock E, который можно открыть, используя речь.

Об этом пишет Gizmochina.

По информации, датчик может распознавать голосовые команды с точностью до 98,5% и оснащен 8 аккумуляторами.

Отмечается, что умным замком можно управлять через IPhone, IPad или Apple Watch.

Известно, что стоимость гаджета будет составлять около 140 долларов.

Фото: gizmochina

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