Xiaomi разработали "голосовой" дверной замок [ Редактировать ]
Китайская компания Xiaomi создала замок Smart Lock E, который можно открыть, используя речь.
Об этом пишет Gizmochina.
По информации, датчик может распознавать голосовые команды с точностью до 98,5% и оснащен 8 аккумуляторами.
Отмечается, что умным замком можно управлять через IPhone, IPad или Apple Watch.
Известно, что стоимость гаджета будет составлять около 140 долларов.
Фото: gizmochina
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