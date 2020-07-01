Нагодувати людство м'ясом із 3D-принтера вже наступного року. Таку амбітну мету ставить перед собою ізраїльська компанія. Із чого пропонують виготовляти стейки? Та чи готові скуштувати штучне м'ясо споживачі? Розповість Ольга Жидецька.

Цей 3D-принтер друкує експериментальний продукт. Червоно-білі смужечки фаршу акуратно спресовують, щоб отримати штучний аналог справжнього яловичого стейка. Ціла лабораторія компанії "Рідефайн Міт" працює над розробкою різних смаків та видів м'яса. Появі перших зразків передували кілька років копітких досліджень і випробувань.

Олексій Томцов, інженер харчових технологій:

Ми визначили три основні компоненти - це м'язові волокна, кров і жир, які нам потрібно відтворити, щоб дістати ідеальний, смачний стейк.

Під час виготовлення цього стейка не постраждала жодна тварина. В основі фаршу - білки рослинного походження. Після спеціальної обробки вони стають надзвичайно схожі на справжнє м'ясо. Поки що в тестовому режимі кожна така машина може надрукувати до шести кілограмів філе за годину. Однак уже наступного року компанія планує вийти на промисловий рівень. Тоді собівартість новітнього продукту стане істотно нижчою за свіжину з ферми.

Ешхар Бен Шитрит, гендиректор компанії з виробництва штучного м'яса:

Наша ідея в тому, щоб повністю замінити корову. Так щоб кожна з наших машин виготовляла на день до двохсот п'ятдесяти кілограмів продукту. Стільки, скільки можна отримати з однієї туші.

Завсідники ізраїльських кафе та ресторанів про новинку м'ясної хай-тек індустрії чули. І вже з нетерпінням чекають її появи.

Дорон Цемур, офіціант:

Думаю, м'ясо із 3D-друку - це справді корисна ідея. Це добре для довкілля, тому що нам більше не доведеться вбивати тварин. Щойно його смак стане таким самим, як у звичайного м'яса, обов'язково скуштую.

Шимі Карні, житель Ізраїлю:

Дуже чекаю нагоди скуштувати їжу із 3D-принтера. Сподіваюся, вона буде смачною. Принаймні не гірше, ніж оригінал.

Та обмежуватися внутрішнім ринком ізраїльські розробники не планують. Збираються організувати співпрацю з ресторанами по всьому світу. Щоправда, за планетарний ринок альтернативного м'яса їм ще доведеться поборотися. Адже схожий продукт розробляють ще щонайменше сім їхніх іноземних конкурентів.