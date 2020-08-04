До Києва з півдня України возили канабіс: поліція виявила нарколабораторію [ Редактировать ]
Правоохоронці перекрили канал постачання наркотиків до столиці із Миколаївської та Херсонської областей. Під час обшуків, поліція виявила нарколабораторію із великою партію канабісу. Окрім зілля, вилучили 30 тисяч доларів та автівки. Шістьох учасників угруповання затримали.
Олександр Дибов, керівник відділу поліції №2 Шевченківського УП ГУНП у Києві:
Слідчим відділом розпочате кримінальне провадження Це незаконне зберігання та збут наркотиків. В ході досудового розслідування Їм повідомлено про підозру за частиною другою статті 307. Це незаконне зберігання та збут наркотиків. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.
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