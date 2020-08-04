Лукашенко раскрыл секрет лечения от коронавируса [ Редактировать ]
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как можно вылечиться от Covid-19. Свой собственный "рецепт" он вывел после того, как переболел коронавирусом.
Так, по его мнению, главное - свежий воздух и спорт.
Как показала пандемия, в зоне риска люди с ослабленным иммунитетом, поэтому каждому во главу угла надо поставить здоровый образ жизни - правильное питание, свежий воздух и занятие спортом. Свежий воздух и занятие спортом - это вам говорит человек, который сам это прошел. Будете сидеть дома - будете болеть всегда.
Ранее мы писали о том, что Александр Лукашенко перенес заболевание бессимптомно.
по теме
Жесткого карантина не будет: Луцк отказался вводить изменения
Заместитель руководителя управления чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Анатолий Свирский сделал заявление
Украину разделят на четыре зоны
В Кабинете министров уже подготовили постановление
Попали в "красную зону": как работает транспорт в "опасных" городах Украины
Территорию Украины разделили на зоны, которые были определены в зависимости от эпидемиологической ситуации
Когда будет вспышка коронавируса в Украине: в Минздраве дали ответ
В Европе начинается вторая волна коронавируса. В Украине также прогнозируют рост количества случаев заболеваемости
Суд обязал ГБР начать расследование относительно записи разговора Баканова и Трубы о фальсификации уголовного преследования против Медведчука
16 июля 2020 года Печерский районный суд г. Киева принял решение по жалобе народного депутата Украины Рената Кузьмина на бездействие уполномоченных лиц Государственного бюро расследований