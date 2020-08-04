Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как можно вылечиться от Covid-19. Свой собственный "рецепт" он вывел после того, как переболел коронавирусом.

Так, по его мнению, главное - свежий воздух и спорт.

Как показала пандемия, в зоне риска люди с ослабленным иммунитетом, поэтому каждому во главу угла надо поставить здоровый образ жизни - правильное питание, свежий воздух и занятие спортом. Свежий воздух и занятие спортом - это вам говорит человек, который сам это прошел. Будете сидеть дома - будете болеть всегда.

Ранее мы писали о том, что Александр Лукашенко перенес заболевание бессимптомно.