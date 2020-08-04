Украину поделили на четыре зоны карантина - "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную". В Минздраве объяснили, как область может выйти из "красной зоны". Об этом заявил на брифинге главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По состоянию на сейчас, действуют такие национальные показатели:

заполненность коек уровень тестирования процент положительных тестов от всех проведенных тестирований показатель динамики роста числа случаев коронавирусной болезни за последние 7 дней по сравнению с предыдущей неделей.

"Из красной зоны можно выйти, если три дня подряд область соответствует требованиям национальных показателей. Для того, чтобы область придерживалась этих показателей, нужно выполнять то, что прописано в постановлении Кабмина", - заявил он.

Ранее мы писали о том, что Львов попал в "оранжевую зону", но отказался усиливать карантин.