Во Львове, который согласно новому определению карантинных зон попал в "оранжевую зону", городские власти отказались закрывать спортивные залы, фитнес-центры и хостелы. Об этом сообщил в Facebook мэр Львова Андрей Садовой.

Фитнес-центры и хостелы во Львове будут работать с соблюдением всех карантинных норм. Мониторинговые группы будут проверять соблюдение этих правил. Дополнительно адаптировать город к правилам оранжевой зоны нет необходимости, ведь львовяне живут в этом режиме последние 6 месяцев. А тем, кто очень переживает, почему во Львове больше положительных случаев (коронавируса - ред.), чем в других областях, советую сравнить количество тестирований.

В Львовском горсовете подтвердили, что закрывать спортзалы, фитнес-центры и хостелы не будут. Как пояснил заместитель городсого головы Андрей Москаленко, это "рабочие места" огромного количество людей.

Мы проанализировали требования, которые были в государственном постановлении, и понимаем, что если в спортивном зале или клубе на 200, 300, 400 квадратных метров находится 2-3 человека, а эти заведения накануне проверялись, то понятно, что опасности нет. А для большого количества людей - это рабочие места, это работа целой индустрии. Именно поэтому такие заведения с соблюдением всех необходимых карантинных требований продолжают работать. А все остальное, что ранее во Львове не функционировало, и дальше не функционирует: плановая госпитализация, работа детских баз, которые уже не будут запускаться до сентября.

Чтобы взять под контроль распространение COVID-19, городские власти усилят мониторинг рынков, торговых центров, спортивных учреждений, а также заведений общественного питания. Будет проверяться соблюдение масочного режима, дезинфекции и социальной дистанции, метража. Такие проверки будут продолжаться до 8 августа.

Вместе с тем мэрия Львова выступает за возобновление полноценного "очного" учебного процесса с 1 сентября.

Наши коллеги из управления образования прорабатывают возможность полноценного обучения собственно "глаза в глаза" - это позиция, которую мы озвучивали еще раньше. Мы готовимся к проведению обучения "глаза в глаза" - если не будет каких-то дополнительных форс-мажорных ситуаций вспышки.

Ранее сообщалось, что с 3 августа, в Украине действует адаптивный карантин по зонам: зеленая, желтая, оранжевая и красная. В "красную зону" попали Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области. Власти Луцка и Тернополя отказались вводить новые ограничения и объявили "карантинный бунт".