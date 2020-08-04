Подписчики "заставили" Настю Ивлееву вернуться в шоу "Орел и Решка" [ Редактировать ]
27 июля экс-ведущая шоу "Орел и Решка" телеведущая Анастасия Ивлеева попросила подписчиков своего микроблога в Instagram написать хэштег #насюшкуврешку в комментариях под публикацией телеканала "Пятница!". Анастасия в шутку заявила, что если поклонники сумеют набрать 500 тысяч отметок, то она вернется в проект.
Однако поклонники всерьез начали бороться за появление Анастасии Ивлеевой в "Орле и решке". Необходимое количество комментариев набралось за несколько часов. Представители "Пятницы!" заявили, что комментарии в их микроблоге появлялись молниеносно, со скоростью 10 тысяч в минуту. Руководство телеканала прислушалось к желанию зрителей и предложило Ивлеевой вернуться в программу "Орел и решка". И подписчики это сделали.
Генеральный директор и продюсер телеканала "Пятница!" Николай Картозия прокомментировал возвращение Анастасии Ивлеевой в шоу. По его словам, это стал первый случай, когда судьбу проекта решили телезрители. Он одобрил желание поклонников вновь видеть Ивлееву в "Орле и решке".
Это первый случай, когда ведущего на сезон выбирает не совет продюсеров, а сотни тысяч зрителей. Мне нравится такое свободное волеизъявление. Ивлеева - наш претендент!
Анастасия Ивлеева также поделилась радостной новостью в своем микроблоге.
Официально! Это первый случай в истории "Решки", когда 680 тыс. зрителей самостоятельно вернули ведущую в сезон! Вы просто взяли, и решили мои планы на ближайшие полгода! Вы сумасшедшие, я вас обожаю", - написала Ивлеева.
Телеведущая добавила, что не собирается в связи со съемками бросать свой новый проект - YouTube-шоу "З.Б.С. - звезды, бабки, ставки".
ОФИЦИАЛЬНО! Это первый случай в истории Решки, когда 680 тыс. зрителей самостоятельно вернули ведущую в сезон😱🥰‼️ Вы просто взяли, и решили мои планы на ближайшие полгода! Вы сумасшедшие и я вас обожаю💔💔💔 ( Тем не менее, НОВОЕ З.Б.С. Шоу продолжит выходить в параллель с Решкой , так как выпуски будут сниматься заранее!!! Так же, это касается моего Тик Тока и Инстика) Всё чотко! Осталось вылечить Covid🦠и вперёд🚀съемки съемки съемки! Ааааааа ахахахах я не верюююю! 🚀🎒✈️ Увидимся на экранах! И признаться честно .... я скучала! #орелирешкадержись #жоска
Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@_agentgirl_)
Ранее мы писали о том, что известная певица стала новой ведущей тревел-шоу "Орел и Решка".
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