27 июля экс-ведущая шоу "Орел и Решка" телеведущая Анастасия Ивлеева попросила подписчиков своего микроблога в Instagram написать хэштег #насюшкуврешку в комментариях под публикацией телеканала "Пятница!". Анастасия в шутку заявила, что если поклонники сумеют набрать 500 тысяч отметок, то она вернется в проект.

Однако поклонники всерьез начали бороться за появление Анастасии Ивлеевой в "Орле и решке". Необходимое количество комментариев набралось за несколько часов. Представители "Пятницы!" заявили, что комментарии в их микроблоге появлялись молниеносно, со скоростью 10 тысяч в минуту. Руководство телеканала прислушалось к желанию зрителей и предложило Ивлеевой вернуться в программу "Орел и решка". И подписчики это сделали.

Генеральный директор и продюсер телеканала "Пятница!" Николай Картозия прокомментировал возвращение Анастасии Ивлеевой в шоу. По его словам, это стал первый случай, когда судьбу проекта решили телезрители. Он одобрил желание поклонников вновь видеть Ивлееву в "Орле и решке".

Это первый случай, когда ведущего на сезон выбирает не совет продюсеров, а сотни тысяч зрителей. Мне нравится такое свободное волеизъявление. Ивлеева - наш претендент!

Анастасия Ивлеева также поделилась радостной новостью в своем микроблоге.

Официально! Это первый случай в истории "Решки", когда 680 тыс. зрителей самостоятельно вернули ведущую в сезон! Вы просто взяли, и решили мои планы на ближайшие полгода! Вы сумасшедшие, я вас обожаю", - написала Ивлеева.

Телеведущая добавила, что не собирается в связи со съемками бросать свой новый проект - YouTube-шоу "З.Б.С. - звезды, бабки, ставки".

Ранее мы писали о том, что известная певица стала новой ведущей тревел-шоу "Орел и Решка".