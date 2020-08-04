Другий день в Україні діють правила адаптивного карантину - міста і райони, залежно від епідеміологічної ситуації, розподілені на чотири зони: від червоної - до зеленої. Чи посилили карантинні заходи на територіях, які потрапили до епідемічно небезпечної помаранчевої зони? І чи пам'ятають про небезпеку там, де рівень захворюваності на Covid-19 найнижчий?

Таку дезінфекцію прилавка Олександра проводить щогодини. Сама у масці, й від покупців вимагає дотримання карантинних вимог. Хоча підстав для такої перестороги на Черкащині ніби немає - область у "зеленій зоні".

Олександра Миколенко, продавчиня:

Ну, знаєте - бережених і бог береже! Якщо я буду дотримуватись так само норми по карантину - все безпечно буде. В мене є родина і переживати мені треба не тільки за себе, а і за сім'ю.

Черкаси й область в зеленій зоні, бо мають відносно низькі показники захворюваності на Covid-19. Нині в регіоні 955 інфікованих, з них лише тридцять потребують стаціонарного лікування. Ліжка у відділеннях заповнені ледве на 7 відсотків. Тож працюють громадський транспорт, заклади харчування й магазини. Люди відвідують сквери і парки. Щоправда - лише у захисних масках. До таких заходів містяни ставляться по-різному.

Олена Сівєріна, жителька Черкас:

Все должно быть дозированно! Что-то - да! Но заходя в "Макдональдс" стоять в очереди в маске!? А садиться кушать без маски - какой в этом смысл!?

Михайло Вовк, житель Черкас:

Я вважаю, що послабляти на даний момент не можна. Ну якщо чисельність захворюваності по Україні більше тисячі чоловік - це ж показник.

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Івано-Франківськ

А от частина Прикарпаття - зокрема, Тисменицький район та Івано-Франківськ - в епідемічно небезпечній помаранчевій зоні. Тут не працюють заклади культури, хостели, турбази, а також фітнес-клуби та спортзали. Цей спортивний клуб у спальному районі Івано-Франківська від учора знову зачинений. Його керівник розповідає: за час карантину з березня їх закривають уже втретє.

Анна Федьків, керуюча мережею спортивних клубів в Івано-Франківську:

Хворі люди ходять на базар, в аптеку, тому що потрібно купити ліки, поїсти, але в клуб приходять здорові люди. Ми проводимо температурний скринінг наших працівників, наших клієнтів, і жодного виявлення підвищення температури не було.

Не функціонують в Івано-Франківську нині й хостели. Щоправда, чимало з них продовжують приймати клієнтів.

- Доброго дня. Це хостел? - Правильно. - Скажіть будь ласка, а у вас сьогодні можна зняти номер? - Можна, двомісний номер з усіма зручностями 350 грн. Якщо ви будете селитися, хоча б за годину до того зателефонуйте, щоб там не чекати. - Дякую.

Решта міста живе у звичному режимі. Хоча епідемічна ситуація залишається напруженою. Лабораторно підверджено вже понад 1600 випадків інфікування. 56 людей померли.

Марія Бойко, керівник управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради:

Фактично зараз в центральній міській лікарні всі ліжка інтенсивної терапії зайняті пацієнтами у важкому стані. Вільних місць немає. Те саме стосується і першої міської клінічної лікарні. Всі ліжка зайняті пацієнтами у важкому стані.

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Львів

У "помаранчевій" зоні й Львів. Проте місцева влада посилювати карантин у місті відмовляється. Відтак спортзали, фітнес-центри та хостели працюють уже у звичному, карантинному режимі. Натомість спецкомісії перевірятимуть у місті ринки та торговельні центри щодо дотримання маскового режиму та безпечної дистанції.