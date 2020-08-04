Дональд Трамп під прицілом американських правоохоронців - прокуратура відкрила розслідування щодо можливих фінансових махінацій бізнесмена. Йдеться про сотні мільйонів доларів. Глава Білого дому усе заперечує і називає звинувачення полюванням на відьом.

Як новий скандал вплине на президента США за три місяці до виборів? І чому у Сенаті знов говорять про Україну?

Чорні хмари правосуддя над очільником Білого дому. Прокуратура Нью-Йорка розпочала нове розслідування проти Дональда Трампа. За даними американських ЗМІ, йдеться про можливі фінансові махінації його компанії "Трамп організейшен" ще десять років тому. Начебто тоді бізнесмен Трамп завищував вартість своїх активів перед продажем, а в документах навпаки вказував менші суми - аби знизити податки.

Справа базується на свідченнях колишнього адвоката Трампа - Майкла Коена, який перебуває у в'язниці за порушення під час виборчої кампанії свого колишнього шефа. Прокурори хочуть також передивитися бухгалтерію "Трамп організейшн" та особисто Дональда Трампа за вісім років. Як твердять журналісти, мова може йти про десятки або сотні мільйонів доларів несплачених податків.

Нове розслідування - частина іншої справи, яка стосується передвиборчої кампанії президента. Йдеться про підкуп двох моделей, із якими Дональд Трамп мав стосунки. Гроші за мовчання дівчат його адвокат Коен узяв із коштів для виборчої кампанії, за що й потрапив за грати ще у 2018 році. Сам очільник Білого дому неодноразово наголошував - стосунку до цього не мав. А нові звинувачення називає полюванням на відьом.

Дональд Трамп, президент США:

Це все демократи! У них не вийшло з Мюллером. Вони нічого не можуть відкопати. Не вийшло із Конгресом. Нічого не виходить. Це все триває вже три з половиною, навіть чотири роки. Я нічого не знаю про це, це полювання на відьом, яке вже дуже довго триває. І це дуже-дуже погано.

Як нові звинувачення вплинуть на виборчий рейтинг Дональда Трампа - поки що невідомо. За останніми даними, нинішній очільник Білого дому програє Джо Байдену понад 10 відсотків. Його готові підтримати вже трохи більше половини американців. Утім, як показує статистика, у минулому гучні розслідування лише підігравали Трампу і підвищували його популярність.

Якщо "полювання на відьом" тут у Вашингтоні і триває, то це точно стосується не тільки Трампа. Доки прокурори перевіряють президента, його однопартійці у Сенаті активно копають проти Байдена. Тут розслідують його можливий вплив на Україну на посаді віце-президента США. Результати мають оприлюднити у вересні - за два місяці до виборів.

Тож протистояння республіканців і демократів у цій кампанії буде як ніколи цікавим.