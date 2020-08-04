Материнська любов ціною у 7 років ув'язнення. Жінці, яка копала тунель, щоб звільнити сина з колонії, тепер самій загрожує тюрма. Нові подробиці цієї справи - у сюжеті Сергія Бордюжі.

Зазвичай, ми мали випадки в історії, коли підкопи робилися з території установи.

Саме такими словами розпочали сьогоднішню пресконференцію представники пенітенціарної служби. Але випадок, коли робили підкоп у колонію, та щоб іще й жінка!, - на їхній пам'яті перший.

Дмитро Сало, перший заступник начальника Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України:

Я вам відповім, що це нереально. В будь-якій установі.

Сталося це кілька днів тому. У кущах, за десятки метрів від однієї з колоній, затримали п'ятдесятирічну жительку Миколаєва. Їй знадобилося три тижні, щоб прорити багатометровий тунель до в'язниці.

Вадим Кірієнко, в. о. начальника Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України:

Розумієте, да, якщо б вона викопала яму там метр глибиною, то ми б навряд чи що могли їй вмінити. Тобто тут можна сказати, що вона там викопувала чи шукала клад.

Тюремники кажуть, стежили за жінкою. Вона ходила сюди як на роботу. Починала копати рівно о восьмій ранку. Закінчувала о п'ятій вечора. Всю землю (а за підрахунками це майже десять тонн) зносила в яму - на територію покинутого заводу.

Віктор Овдієнко, начальник Вільнянської установи виконання покарань №11 Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України:

Идут люди на работу, с автобусов, с маршрутных. Вона змішувалась з масою, думала, шо да, ніхто не видит, ніхто не знає.

Мешкала жінка поруч. Орендувала хату в сусідньому селі. З її двору - колонія, як на долоні. Саме в цьому виправному закладі довічно ув'язнений її тридцятирічний син. За вбивство.

Віктор Овдієнко, начальник Вільнянської установи виконання покарань №11 Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України:

Значит, у него и 115-я ч 2 п 13. И 184 - это разбойное нападение. И 289 - угон. И 263 - это оружие. То есть ну там очень большой перечень у него как говорится набора.

Утім, жителі села до вчинку жінки ставляться з розумінням.

Ну та сина любить, что сделаешь.

Зараз підозрювана вдома. Спілкуватися ні з ким не хоче.

Первый раз слышу такое. Извините.

У прокуратурі кажуть, уже відкрили провадження за спробу організувати втечу сина з колонії. Тепер жінка і сама може потрапити за ґрати. Років на сім.