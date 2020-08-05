Ліван звернувся по міжнародну допомогу [ Редактировать ]
У зв'язку з трагедією, уряд Лівану звернувся по міжнародну допомогу. Тим часом Дональд Трамп вже встиг заявити, що Бейрут став жертвою терористичного нападу. Мовляв, за його даними, інцидент - не нещасний випадок, а в країні підірвали бомбу. Проте пізніше Пентагон спростував цю інформацію.
Серед інших держав, гуманітарну допомогу Лівану запропонував Ізраїль - попри тривалу ворожнечу між країнами. На сторінці Цахалу у Твіттері з'явилося повідомлення, що настав час "переступити" через конфлікт. Нині Ліван перебуває в ситуації тяжкої економічної кризи, і руйнування внаслідок вибуху можуть погіршити ситуацію в країні.
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