В Іраку перетворили сміттєзвалище на парк відпочинку [ Редактировать ]
У місті Басра, що в Іраку, активісти перетворили сміттєзвалище на охайний парк відпочинку. Організувались самостійно: вивезли сміття, насадили зелені, вимостили бруківку, та поставили загорожу. На відпочинок запрошують усіх охочих. Там же, на території парку, запрацював центр із вирощування собак - давня мрія засновника зеленої зони.
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