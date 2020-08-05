Європа готується до другої хвилі пандемії коронавірусу [ Редактировать ]
Європа готується до другої хвилі пандемії коронавірусу. У Німеччині вона вже наростає, - повідомила тамтешня медична асоціація. Щоправда, теперішній сплеск - повільніший за попередній. Науковці та медики вивчають минулі помилки та удосконалюють медичні протоколи.
Британський досвід вивчала наша Світлана Чернецька.
Зніміть маску, будь ласка, і нахиліть голову назад, я запхаю це вам у ніс.
Мазок з носа чи рота - це класичний спосіб аналізу на коронавірус. Та у Великій Британії його виводять на новий рівень - ультрашвидкий. Усього півтори години - і результат готовий. Це істотно розвантажить систему охорони здоров'я країни, запевняють медики.
Гарі Девіс, медичний директор лікарні Челсі та Вестмінстера:
Раніше нам доводилося чекати до 24 годин, ба навіть більше, щоб отримати результати аналізів. Це означало - ми використовували палати для ізоляції пацієнтів. А зі швидким аналізом зможемо одразу відправляти пацієнтів у потрібне відділення, - без сумніву, - це додасть нам ефективності.
Це особливо актуально восени і взимку. Адже зазвичай у ці пори року в лікарнях більше пацієнтів із респіраторними інфекціями. А тепер додасться ще й Covid-19. Новий експрес-тест зручний ще й тим, що окрім коронавірусу, може визначити грип. А отже, пацієнтам швидше ставитимуть діагноз.
Метт Генкок, міністр охорони здоров'я Великої Британії:
Ці технології означають, що ми розширимо наші можливості тестування, зокрема в школах. Адже там тестуємо людей заради дослідження поширення вірусу. Також зможемо проводити масове тестування в окремих районах, де перевіряємо жителів без симптомів, щоби зрозуміти, де ховається вірус.
Завдяки скорочення часу на діагностику, уряд хоче майже вдвічі збільшити масштаби тестування. У жовтні планують робити пів мільйона тестів на добу. Так країна зустріне другу хвилю в бойовій готовності. Про повторну - заявили і в Німеччині. Очільниця тамтешньої медичної асоціації вже звернулася до німців, з проханням продовжували дотримуватися правил соціальної дистанції і носити захисні маски. Німецькі лікарні готові прийняти нових пацієнтів із коронавірусом, але ціною цього буде поступове скорочення доступних місць для інших хворих. За офіційною статистикою, у Німеччині з 21-єї тисячі ліжок у відділеннях інтенсивної терапії вільних - більше як половина. Тільки 270 - зайняті хворими на COVID-19.
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