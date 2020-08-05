В среду, 5 августа, стало известно, что в результате взрыва в Бейруте уже подтверждена гибель более 100 человек. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

Число пострадавших превысило 4 тысячи.

Как сообщает телеканал Sky News Arabia, пожар в порту до сих пор не потушен. В районе порта дежурят отряды ливанской армии. Все дороги, ведущие к гавани, заблокированы.

Спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми могут находиться люди.

Губернатор города Марван Аббуд сообщил телеканалу OTV, что не менее десяти пожарных пропали без вести при тушении возгорания в порту.

По его данным, пожарные отправились в район порта, где произошел взрыв, на двух автомобилях. Их также сопровождали три машины скорой помощи.

Напомним, в Бейруте произошел жуткий взрыв более 2700 тонн амиачной селитры, которая хранилась на складе в порту на протяжении 6 лет.