Взрыв в Бейруте: число жертв превысило 100 [ Редактировать ]
В среду, 5 августа, стало известно, что в результате взрыва в Бейруте уже подтверждена гибель более 100 человек. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.
Число пострадавших превысило 4 тысячи.
Как сообщает телеканал Sky News Arabia, пожар в порту до сих пор не потушен. В районе порта дежурят отряды ливанской армии. Все дороги, ведущие к гавани, заблокированы.
Спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми могут находиться люди.
Губернатор города Марван Аббуд сообщил телеканалу OTV, что не менее десяти пожарных пропали без вести при тушении возгорания в порту.
По его данным, пожарные отправились в район порта, где произошел взрыв, на двух автомобилях. Их также сопровождали три машины скорой помощи.
Напомним, в Бейруте произошел жуткий взрыв более 2700 тонн амиачной селитры, которая хранилась на складе в порту на протяжении 6 лет.
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