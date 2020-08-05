Коронавірус дедалі більше вражає молодь - заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я. За їхніми даними, за останнє півріччя частка хворих - від 15 до 24 - зросла утричі.

У ВООЗ це пояснюють тим, що молоді люди нехтують правилами безпеки - не носять маски і не дотримуються соціальної дистанції. Натомість, чимало часу проводять у нічних клубах, купчаться на пляжі, багато подорожують. А це збільшує ризики зараження.