Коронавірус дедалі більше вражає молодь - ВООЗ [ Редактировать ]
Коронавірус дедалі більше вражає молодь - заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я. За їхніми даними, за останнє півріччя частка хворих - від 15 до 24 - зросла утричі.
У ВООЗ це пояснюють тим, що молоді люди нехтують правилами безпеки - не носять маски і не дотримуються соціальної дистанції. Натомість, чимало часу проводять у нічних клубах, купчаться на пляжі, багато подорожують. А це збільшує ризики зараження.
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