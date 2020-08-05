В Іраку активісти перетворили сміттєзвалище на охайний парк відпочинку [ Редактировать ]
У місті Басра, що в Іраку, активісти перетворили сміттєзвалище на охайний парк відпочинку. Організувались самостійно: вивезли сміття, насадили зелені, вимостили бруківку, та поставили загорожу. На відпочинок запрошують усіх охочих. Там же, на території парку, запрацював центр із вирощування собак - давня мрія засновника зеленої зони.
Абдельрахман Мохаммед, відвідувач парку:
Мені набридло сидіти вдома через коронавірус і карантин. Я прийшов сюди погратися. Коли ж уперше побачив, що тут, - то дуже здивувався.
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