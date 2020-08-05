У місті Басра, що в Іраку, активісти перетворили сміттєзвалище на охайний парк відпочинку. Організувались самостійно: вивезли сміття, насадили зелені, вимостили бруківку, та поставили загорожу. На відпочинок запрошують усіх охочих. Там же, на території парку, запрацював центр із вирощування собак - давня мрія засновника зеленої зони.

Абдельрахман Мохаммед, відвідувач парку: