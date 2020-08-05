В Николаеве 4-летний мальчик застрял в уличной скамейке (фото) [ Редактировать ]
Днем во вторник, 4 августа, в Николаеве на ул. Бузника 4-летний мальчик застрял головой между брусьями лавочки. На помощь пришлось вызывать спасателей.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Николаевской области.
Отмечается, что ребенок играл на улице вместе с сестрой, мама тоже была рядом. В какой-то момент малыш во время игры просунул голову между деревянными брусьями скамейки, а вот освободиться сам уже не смог.
Прибывшие на место спасатели освободили ребенка при помощи гидравлического инструмента.
Спасатели призвали родителей быть внимательными и подробно инструктировать детей о том, как себя вести в вероятных опасных ситуациях.
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