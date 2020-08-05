Днем во вторник, 4 августа, в Николаеве на ул. Бузника 4-летний мальчик застрял головой между брусьями лавочки. На помощь пришлось вызывать спасателей.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Отмечается, что ребенок играл на улице вместе с сестрой, мама тоже была рядом. В какой-то момент малыш во время игры просунул голову между деревянными брусьями скамейки, а вот освободиться сам уже не смог.

Прибывшие на место спасатели освободили ребенка при помощи гидравлического инструмента.

Спасатели призвали родителей быть внимательными и подробно инструктировать детей о том, как себя вести в вероятных опасных ситуациях.

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