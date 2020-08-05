На Закарпатье улов утащил рыбака на дно [ Редактировать ]
Житель города Мукачево утонул в озере вблизи села Горбок Иршавского района Закарпатской области. Он поймал на крючок рыбу, после чего она увлекла его за собой на дно водоема.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"На крючок попала большая рыбина, которая увлекла рыбака за собой в воду. Он потерял равновесие и утонул, поскольку глубина водоема в этом месте составляла четыре метра", - говорится в сообщении.
По словам очевидцев, мужчина ловил рыбу один.
Для поисковых работ тела мужчины к месту происшествия прибыло Хустское водолазно-спасательное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения. Водолазы прочесали дно и через два часа после сообщения нашли тело утопленика. Его изъяли из воды и передали представителям правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что полицейский утонул при попытке спасти подростков.
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