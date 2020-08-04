7-летняя Даша спасла тонущего ребенка. Видео с места происшествия опубликовали в соцсети Twitter.

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Ребенок катался рядом с бассейном на самокате, а когда упал, девочка без раздумий нырнула за ним.

"Ее так воспитал отец. Малого спасли, а Дашу теперь обожает весь интернет", - говорится в сообщении под видео.

Ранее сообщалось, что в Запорожье спасли женщину, повисшую на балконе 9-го этажа.