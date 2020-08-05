В ВАКС скрывали информацию о больных коронавирусом - СМИ [ Редактировать ]
В ВАКС 5 больных коронавирусом. Но суд до сих пор не предупредил ни работников НАБУ и САП, ни адвокатов и других посетителей об опасности. Сообщает "Обозреватель".
В течение последних двух-трех недель через ВАКС, в котором работает всего четыре десятка судей, прошло как минимум 20-25 прокуроров САП, которые могли общаться с сотней работников НАБУ, включая руководителей этих структур. Об этом пишет Depo.ua. Журналисты отмечают, что таким образом было нарушено не только закон, но и все возможные моральные принципы, а практически все судьи ВАКС, работники антикоррупционной прокуратуры и НАБУ должны не только пройти тесты, но и пойти на самоизоляцию.
Более того, в течение последних 2 месяцев было зафиксировано по меньшей мере 3 случая коронавируса среди судей, включая руководством суда. Но об этом не было официально сообщено даже адвокатам, которые работают с делами ВАКС.
В то же время никто из работников САП и НАБУ также не шел на самоизоляцию из-за контактов с больными в ВАКС.
"То есть или там не знали о болезни и это еще одна история о честности ВАКС, или наоборот, знали, но игнорировали эти сообщения (это уже вопрос нравственности Сытника и Холодницкого). Хотя представить себе, что руководители САП и НАБУ не знали об этих случаях, просто нереально. Поэтому мы можем четко говорить, что все три антикоррупционных органа стали биологическим оружием в центре столицы", - отмечает издание.
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