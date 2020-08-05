В Киеве, на проспекте Победы, возле путепровода, который ремонтируется, произошло ЧП. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Так, на Воздухофлотском проспекте образовался новый "гейзер".

Ранее мы писали о том, что возле Ocean Plaza прорвало теплотрассу и лицу "накрыло" паром.