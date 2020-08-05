Вода бьет ключом: в Киеве образовался новый "гейзер" (видео) [ Редактировать ]
Проспект Победы / Фото: Википедия
В Киеве, на проспекте Победы, возле путепровода, который ремонтируется, произошло ЧП. Об этом сообщает "Киев Оперативный".
Так, на Воздухофлотском проспекте образовался новый "гейзер".
Ранее мы писали о том, что возле Ocean Plaza прорвало теплотрассу и лицу "накрыло" паром.
по теме
Prev Next
05 августа 2020 10:18
Станцию метро "Лукьяновская" закрыли
В среду, 5 июля, станцию метро "Лукьяновская" закрыли
03 августа 2020 17:26
Захват киевского банка: в СБУ назвали диагноз "террориста"
Гражданин Узбекистана Сухроб Каримов, который 3 августа захватил банк в центре Киева, находился на психоневрологическом учете
03 августа 2020 16:47
Захватчик банка дал интервью: появилось видео
В понедельник, 3 августа, в Киеве задержали захватчика банка
03 августа 2020 16:04
У киевского террориста не нашли бомбу: заложница рассказала подробности
Оружия мужчина не показывал, но говорил, что в рюкзаке бомба
03 августа 2020 15:40
В Киеве нашли подозрительный чемодан: ищут бомбу
В понедельник, 3 августа, в Киеве заподозрили бомбу в чемодане