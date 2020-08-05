Захватчику банка в Киеве Сухробу Каримову избрали меру пресечения. Печерский районный суд Киева отправил его под стражу без права внесения залога.

Об этом сообщает прокуратура города Киева.

Читайте также Полтавского захватчика ликвидировали

Действия мужчины были квалифицированы по статье "терроризм". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Сухроб Каримов проведет в тюрьме два месяца - до 1 октября. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 3 июля Сухроб Каримов захватил отделение "Универсал банка" в киевском бизнес-центре "Леонардо", угрожая взорвать бомбу.

Спустя три часа в ходе спецоперации Службы безопасности Каримов был задержан, никто не пострадал.

Во вторник, 4 августа, правоохранители сообщили Каримову о подозрении по ч. 1 ст. 258 УК Украины - угроза взрыва, который создает опасность для жизни людей.