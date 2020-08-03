В понедельник, 3 августа, неизвестный мужчина, угрожая гранатой захватил отделение банка в киевском бизнес-центре "Леонардо". В здание зашли операторы телеканалов, а также группа "Альфа", которая начала штурм.

Полиция диалога попросила отойти людей подальше от здания.

Журналисты говорят, что киевский террорист вел себя спокойно. Попросил кофе. Курил.

Также в прямом эфире с места событий журналисты сообщили, что здание собрались штурмовать.

Позже появилась информация о том, что террорист задержан и обезврежен.

Ранее мы писали о том, что столичная полиция ввела спецоперацию "Гром" и просит граждан обходить район перекрестка улицы Богдана Хмельницкого и Владимирской.

Также появилась первая информация о захватчике и о том, кого он взял в заложники.

Кроме того, появилось фото террориста. Он хочет выйти в прямой эфир на нескольких телеканалах, чтобы озвучить свои требования. Тем временем, очевидцы сообщают, что он требует выплатить ему 40 тысяч гривен.

Один из журналистов прорвался в здание и показал, что происходит внутри.