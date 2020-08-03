Захват банка в центре Киева: террориста задержали [ Редактировать ]
В понедельник, 3 августа, неизвестный мужчина, угрожая гранатой захватил отделение банка в киевском бизнес-центре "Леонардо". В здание зашли операторы телеканалов, а также группа "Альфа", которая начала штурм.
Полиция диалога попросила отойти людей подальше от здания.
Журналисты говорят, что киевский террорист вел себя спокойно. Попросил кофе. Курил.
Также в прямом эфире с места событий журналисты сообщили, что здание собрались штурмовать.
Позже появилась информация о том, что террорист задержан и обезврежен.
Ранее мы писали о том, что столичная полиция ввела спецоперацию "Гром" и просит граждан обходить район перекрестка улицы Богдана Хмельницкого и Владимирской.
Также появилась первая информация о захватчике и о том, кого он взял в заложники.
Кроме того, появилось фото террориста. Он хочет выйти в прямой эфир на нескольких телеканалах, чтобы озвучить свои требования. Тем временем, очевидцы сообщают, что он требует выплатить ему 40 тысяч гривен.
Один из журналистов прорвался в здание и показал, что происходит внутри.
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