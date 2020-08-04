Захватчику киевского банка сообщили о подозрении в теракте [ Редактировать ]
Во вторник, 4 августа, правоохранители сообщили о подозрении Сухробу Каримову, который 3 августа захватил отделение банка в центре Киева. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.
Так, мужчину подозревают в теракте.
В частности, он подозревается в угрозе взрыва, который создает опасность для жизни людей. Подозрение сообщено по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины.
"Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Соответствующее ходатайство направлено на рассмотрение в Печерский районный суд. Киева", - сообщили в Офисе генпрокурора.
Ранее мы писали о том, что столичная полиция ввела спецоперацию "Гром" и просит граждан обходить район перекрестка улицы Богдана Хмельницкого и Владимирской.
Также появилась первая информация о захватчике и о том, кого он взял в заложники.
Кроме того, появилось фото террориста. Он хочет выйти в прямой эфир на нескольких телеканалах, чтобы озвучить свои требования. Тем временем, очевидцы сообщают, что он требует выплатить ему 40 тысяч гривен.
Один из журналистов прорвался в здание и показал, что происходит внутри.
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