Полтавского захватчика ликвидировали [ Редактировать ]
Полтавского террориста Романа Скрипника ликвидировали. Это произошло 1 августа, около 02.00, на окраине поселка Опошня Зеньковского района Полтавской области.
Об этом сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко в Facebook.
Злоумышленника обнаружил капитан полиции Гума в одном из нежилых домов. В дальнейшем Скрипник, угрожая гранатой, взял в заложники полицейского.
"С целью задержания злоумышленника была введена в действие специальная полицейская операция "Гром". Принятыми мерами полицейского освободили. Преступника ликвидировали сотрудники полицейского спецназа КОРД путем точного выстрела", - написал Геращенко.
По его словам, у заложника было три секунды для того, чтобы отскочить от места взрыва гранаты. Он остался жив и невредим.
Напомним, 23 июля в Полтаве правоохранители пытались задержать автоугонщика. Мужчина угрожал взорвать себя гранатой, а затем взял в заложники полковника полиции и скрылся с места происшествия на автомобиле. В МВД сообщили, что преступником является местный житель Роман Скрипник - ранее судимый за кражу, мошенничество и наркотики.
Как мы ранее сообщали, полтавский террорист отпустил заложника и скрылся в лесу. Его поиски длились 8 дней.
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