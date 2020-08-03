В понедельник, 3 августа, в Киеве задержали захватчика банка. Гражданин Узбекистана Сухроб Каримов перед задержанием успел дать краткое интервью журналистам. В начале он представился как "Святой Дух, Господь Бог".

Мужчина заявил, что он - резидент Украины и проживает здесь "около 5 лет".

На вопрос, что у него случилось, мужчина ответил: "А вас все устраивает в жизни?".

"Да все не так, ребята. Украина - это свободная страна, свободное государство, как и в принципе все остальные страны мира. Недавно у вас были выборы - вы выбрали шута. Зеленский - это Машка, актер, шут. Он взял на себя обязательства управлять страной, быть верным, честным, преданным сыном страны и изменить жизнь украинцев к лучшему. За эти полтора года что-то поменялось? До него были столько президентов- хоть один президент что-то поменял? Да им плевать на народ! Они к народу относятся как к скоту. Украинцы, имея богатую землю, едут за границу, чтобы получить какие-то деньги, чтобы жить, чтобы выжить", - сказал он.

Ранее мы писали о том, что столичная полиция ввела спецоперацию "Гром" и просит граждан обходить район перекрестка улицы Богдана Хмельницкого и Владимирской.

Также появилась первая информация о захватчике и о том, кого он взял в заложники.

Кроме того, появилось фото террориста. Он хочет выйти в прямой эфир на нескольких телеканалах, чтобы озвучить свои требования. Тем временем, очевидцы сообщают, что он требует выплатить ему 40 тысяч гривен.

Один из журналистов прорвался в здание и показал, что происходит внутри.