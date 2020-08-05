В пгт Малая Даниловка Харьковской области неизвестный мужчина ограбил частный дом, унеся с собой огромную сумму денег. Об этом сообщает ГУНП в Харьковской области.

Сообщение о происшествии поступило в полицию около 14:30 среды, 5 августа. На момент совершения преступления в доме находилась только няня с двухмесячным ребенком.

Угрожая ножом, злоумышленник заставил показать сейф. С помощью подручных инструментов он вскрыл его и забрал 5 млн грн, $60 тыс. и 35 тыс. евро. В придачу он прихватил с собой кошелек няни.

Ни малыш, ни няня не пострадали. Грабителя ищет полиция.

Ранее сообщалось, что под Ривне грабители рассыпали в лесу миллион гривен.