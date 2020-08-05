Под Харьковом грабитель вынес из дома 5 миллионов, угрожая няне с младенцем (фото) [ Редактировать ]
В пгт Малая Даниловка Харьковской области неизвестный мужчина ограбил частный дом, унеся с собой огромную сумму денег. Об этом сообщает ГУНП в Харьковской области.
Сообщение о происшествии поступило в полицию около 14:30 среды, 5 августа. На момент совершения преступления в доме находилась только няня с двухмесячным ребенком.
Угрожая ножом, злоумышленник заставил показать сейф. С помощью подручных инструментов он вскрыл его и забрал 5 млн грн, $60 тыс. и 35 тыс. евро. В придачу он прихватил с собой кошелек няни.
Ни малыш, ни няня не пострадали. Грабителя ищет полиция.
Ранее сообщалось, что под Ривне грабители рассыпали в лесу миллион гривен.
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