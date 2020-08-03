Под Ровно грабители рассыпали в лесу миллион гривен (фото) [ Редактировать ]
В Нововолынске Волынской области двое грабителей на центральном рынке напали на мужчину, воспользовавшись газовым баллончиком, отобрали у него барсетку с крупной суммой денег и скрылись. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
После ограбления злоумышленники на автомобиле BMW 320 D на иностранных номерах по трассе Киев - Чоп направились в сторону Львова. Экипаж ровенских патрульных, который находился на стационарном посту Опарипсы, получил ориентировку и около 10:00 заметил и остановил автомобиль с преступниками.
В салоне находились водитель и двое пассажиров. Во время проверки документов водитель заметно нервничал, а потом внезапно бросился бежать в сторону лесополосы.
У беглеца был белый пакет, который он выбросил в кусты. Пакет разорвался, из него выпали денежные купюры в различной валюте на сумму около миллиона гривен.
Водителя, а также двух пассажиров задержали с применением спецсредств, их передали сотрудникам уголовного розыска Волынской области.
Полицейским пришлось собирать по лесу рассыпанные деньги.
Ранее сообщалось, что в Киеве задержали террориста, который захватил отделение банка в бизнес-центре.
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