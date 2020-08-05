В Україні триває масова діджиталізація. "Дісталися" навіть до касових апаратів. З 1-го серпня видавати фіскальні чеки можна через смартфон.

Як це працює? І які переваги нового "гаджету" над "класичним" реєстратором розрахункових операцій? Знає Богдан Вербицький.

Сергій Фурса, фінансист:

Будь-яка людина, що має смартфон може собі закачати програмку і виконувати цю функцію.

Та відхід від "класичних" проблем розрахункових операцій.

Це і пломбування. Це друкування і подання зе, ікс-звітів. Контрольні стрічки. Вони вже, ми сподіваємося, ідуть в літу.

Приходять, натомість, "касові апарати у смартфоні". Що це таке, як це працює і, головне, чи краще "гаджет" за класичний "реєстратор розрахункових операцій"?

Касовый аппарат - это залог оплаты налогов и это залог прозрачных отношений с пациентами и поставщиками. Поэтому в наших компаниях в месяц мы оплачиваем около 200 тысяч гривен.

І подібних касових апартів у пана Саліма цілих п'ять. В кожній стоматологічній клініці. Реєстратори усі "класичні".

Вбивается код, вид услуги, которую он делает и получает чек.

Навіть ось такі апарати потребують регулярних витрат. Папір, фарба, постійне підключення до інтернету та головне - ось ця наліпка.

Салім Караме, власник стоматологічної клініки:

Это говорит о том, что он сертифицирован и он на облике, на учете в налоговой инспекции. Это точно так же, как на вашем счетчике.

І це перша і найголовніша перевага касового апарату у смартфоні. Бо заправляти спеціальний пристрій, опломбовувати його і постійно перевіряти не потрібно, бо все у мережі.

Олег Пендзін, виконавчий директор економічного дискусійного клубу:

Це є безкоштовний сервіс, який напряму формує електронний чек, зв'язується через Інтернет з відповідним сервером податкової і подає необхідну інформацію.

Наталія Калєніченко, заступниця голови Держаної податкової служби України; представники бізнесу:

Було розроблено та протестовано два безкоштовних програмних рішення. Програмне РРО "Просто".

Що це означає? Кожен підприємець може просто скачати спеціальну програму з так званої крамниці додатків. Втім програма доступна Поки не для всіх. Зараз фіскали розробляють софт для користувачів Apple. Але для чого взагалі впроваджують "апарати-гаджети"?

Сергій Фурса, фінансист:

Це дійсно початок обов'язковості касових операцій. Це дуже позитивно тому що насправді є боротьбою з контрабандою. Бо інакше ви ніяк контрабанду не поборете. Бо воно все реалізується через всі ці ФОПи без чеків і так далі.

Тобто з першого серпня касові апарати (класичні, чи у смартфоні) - справа добровільна для підприємця, але...

Олег Пендзін, виконавчий директор економічного дискусійного клубу:

Недобровільною вона стане з першого січня 2021 року для певної категорії ФОПів другої і четвертої форми. А з середини 2021 року вона стане обов'язковою для всіх.

Отже, з першого квітня наступного року розпочнеться третій етап детінізації бізнесу. Реєстратори розрахункових операцій стануть обов'язковими для ФОПів другої, третьої та четвертої груп Незалежно від видів діяльності. Але є одне "але".

Світлана Воробей, заступниця міністра фінансів України:

Ми, все ж таки передбачили, що РРО не буде застосовуватися до ФОПів, які знаходяться на спрощеній системі оподаткування, обсяг операцій яких не досягає мільйона. Це залишено як пільговий поріг для того, щоб надати можливість найменшому, найдрібнішому бізнесу все ж таки адаптуватися до цієї нової норми.

Зараз немає фіскального чеку - немає і угоди, а значить і податків.

Сергій Фурса, фінансист:

Є певне маленьке підприємство, яке каже ми продали там 100 шуб. Вони продають 10 тисяч шуб, умовно кажучи. Але кажуть ми продали 100. І звітність співпадає. І вся ця контрабанда вона реалізується через таку схему. Коли ви не знаєте точно скільки точно було продано певний товар в певному магазині. І поки у вас немає касових апаратів це працює.

Чи перестануть працювати подібні схеми з квітня 2021, покаже час і справність програмного забезпечення від фіскалів. Станом на сьогодні, додаток скачали 22,5 тисячі підприємців. Це приблизно півтора відсотка від загальної кількості ФОПів в країні.