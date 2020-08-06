Facebook уперше в історії видалив допис Дональда Трампа, бо той поширив фейк. Ідеться про відео, в якому президент США стверджував, що діти "не вразливі" до коронавірусу. В компанії вважають, що слова Трампа порушили правила соцмережі щодо поширення неправдивої інформації про COVID-19.

У травні інша соцмережа - Твіттер - уперше визначила один з твітів Трампа таким, що вводить в оману. Президент США у ньому переконував, що голосування за допомогою пошти нібито сприяє фальсифікації. У відповідь Трамп звинуватив Твіттер у втручанні в майбутні вибори.