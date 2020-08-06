Facebook уперше в історії видалив допис Дональда Трампа [ Редактировать ]
Facebook уперше в історії видалив допис Дональда Трампа, бо той поширив фейк. Ідеться про відео, в якому президент США стверджував, що діти "не вразливі" до коронавірусу. В компанії вважають, що слова Трампа порушили правила соцмережі щодо поширення неправдивої інформації про COVID-19.
У травні інша соцмережа - Твіттер - уперше визначила один з твітів Трампа таким, що вводить в оману. Президент США у ньому переконував, що голосування за допомогою пошти нібито сприяє фальсифікації. У відповідь Трамп звинуватив Твіттер у втручанні в майбутні вибори.
по теме
Facebook впервые удалил публикацию Трампа
Удаленный пост главы государства содержал фрагмент его интервью программе Fox & Friends телеканала Fox News
Американська прокуратура розслідує фінансові махінації Дональда Трампа
Дональд Трамп під прицілом американських правоохоронців - прокуратура відкрила розслідування щодо можливих фінансових махінацій бізнесмена. Як це вплине на вибори і до чого тут Україна?
Трамп обвинил Китай в росте числа безработных в США
Трамп обвинил Китай в росте безработицы в США
Вибори у США: Дональд Трамп виступив проти голосування поштою
Президент США, який вчора заявив, що хоче перенести вибори, сьогодні різко передумав. За що очільник Білого дому боїться більше - небезпеку епідемії чи свої рейтинги?
В Україні зникне Державна фіскальна служба
Податкова реформа - одна з вимог, які ЄС висунув Україні в обмін на 600 мільйонів євро допомоги. Замість фіскальної служби має з'явитися нове, не силове, а інтелектуальне відомство, наголосив прем'єр