В Індонезії зоозахисники випустили на волю рідкісних зелених черепах, яких врятували від браконьєрів. Двадцять п'ять тортил звільнили з рук зловмисників ще минулого місяця. Популяція цих рептилій постійно скорочується, через забруднення довкілля та полювання.

Браконьєри продають тварин у Китай, Малайзію та В'єтнам, попри те, що ці плазуни - під охороною закону. Зловмисникам загрожує до 5-ти років за ґратами та штраф.