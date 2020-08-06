В Індонезії зоозахисники випустили на волю рідкісних зелених черепах [ Редактировать ]
В Індонезії зоозахисники випустили на волю рідкісних зелених черепах, яких врятували від браконьєрів. Двадцять п'ять тортил звільнили з рук зловмисників ще минулого місяця. Популяція цих рептилій постійно скорочується, через забруднення довкілля та полювання.
Браконьєри продають тварин у Китай, Малайзію та В'єтнам, попри те, що ці плазуни - під охороною закону. Зловмисникам загрожує до 5-ти років за ґратами та штраф.
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