Теракт у Пакистані: під час мітингу загинули люди [ Редактировать ]
Щонайменше 30 людей поранені внаслідок теракту у пакистанському місті Карачі. Трагедія сталась під час велелюдного мітингу. Люди зібралися, аби відзначити, що рік тому Індія скасувала особливий статус північного штату Джамму та Кашмір - на який претендує Пакистан. Під час ходи у натовп кинули гранату.
Відповідальність за теракт взяли на себе сепаратисти з угруповання "Революційної армії Синдхудеш", забороненого в країні. Серед постраждалих - одна людина у критичному стані, решта дістали легкі поранення.
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