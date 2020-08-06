Щонайменше 30 людей поранені внаслідок теракту у пакистанському місті Карачі. Трагедія сталась під час велелюдного мітингу. Люди зібралися, аби відзначити, що рік тому Індія скасувала особливий статус північного штату Джамму та Кашмір - на який претендує Пакистан. Під час ходи у натовп кинули гранату.

Відповідальність за теракт взяли на себе сепаратисти з угруповання "Революційної армії Синдхудеш", забороненого в країні. Серед постраждалих - одна людина у критичному стані, решта дістали легкі поранення.