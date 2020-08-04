Против президента США Дональда Трампа открыли дело о возможном страховом и банковском мошенничестве. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Прокурор начал расследование.

3 августа Окружной прокурор Манхэттена Сайрус Р. Ванс-младший подал ходатайство о персональных и корпоративных налоговых данных президента.

Запрос является частью расследования большим жюри, которое, как до этого считалось, сфокусировано на возможных взятках за молчание двум женщинам, которые утверждали, что имели отношения с Трампом.

Адвокаты президента попросили суд аннулировать ходатайства. Подробности запроса неизвестны, поскольку они должны оставаться в секрете согласно Нью-Йоркским законом.

В то же время там отмечается, что ходатайство о счетах появилось после "безоговорочной" информации в СМИ об "обширном и длительном преступном поведении в Trump Organization".

Прокуроры цитировали новостные сообщения, в которых говорилось, что Трамп якобы завышал ценность своих проектов перед потенциальными бизнес-партнерами и банками.

Они также упоминали показания бывшего личного адвоката Трампа Майкла Коэна. Тот утверждал, что президент завышал ценность своих деловых интересов, чтобы произвести впечатление на людей или кредиторов, но потом снижал стоимость активов, пытаясь уменьшить налоги.

Ранее "Подробности" опубликовали материал о том, какие шансы на победу в выборах имеет Дональд Трамп, имея в соперниках Джо Байдена и рэпера Канье Уэста.