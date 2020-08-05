Трамп разрешил Microsoft купить TikTok при одном условии [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп разрешил Microsoft купить приложение TikTok, если компания сможет заключить сделку с Bytedance за 45 дней.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.
По словам одного из источников издания, Трамп, который три дня назад пригрозил заблокировать TikTok в США, передумал из-за давления со стороны советников и членов Республиканской партии.
Они объяснили, что запрет приложения в преддверии президентских выборов понизит его рейтинг среди молодых американцев, и, скорее всего, вызовет волну судебных разбирательств.
За переговорами будет следить Комитет по иностранным инвестициям США (CFIUS), который изучает сделки на предмет потенциальных рисков для национальной безопасности.
Microsoft сообщила, что пока нет никакой уверенности в том, что соглашение будет достигнуто.
Ранее сообщалось, что Трамп выдвинул ультиматум владельцам TikTok.
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