Facebook впервые удалил публикацию президента США Дональда Трампа. Администраторы соцсети считают, что пост содержал дезинформацию о новой коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Reuters.

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Отмечается, что удаленный пост главы государства содержал фрагмент его интервью программе Fox & Friends телеканала Fox News. В ходе интервью Трамп заявил, что дети "почти неуязвимы" к COVID-19.

Видеозапись была также опубликована на странице предвыборного штаба Трампа в Twitter. Социальная сеть запретила аккаунту публиковать посты до удаления видео.

Напомним, ранее Twitter удалил ролик Трампа.

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