Facebook впервые удалил публикацию Трампа [ Редактировать ]
Facebook впервые удалил публикацию президента США Дональда Трампа. Администраторы соцсети считают, что пост содержал дезинформацию о новой коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что удаленный пост главы государства содержал фрагмент его интервью программе Fox & Friends телеканала Fox News. В ходе интервью Трамп заявил, что дети "почти неуязвимы" к COVID-19.
Видеозапись была также опубликована на странице предвыборного штаба Трампа в Twitter. Социальная сеть запретила аккаунту публиковать посты до удаления видео.
Напомним, ранее Twitter удалил ролик Трампа.
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