Медведчук и Кузьмин написали запросы спикеру и в ГПУ о мошенничестве Порошенко и Турчинова, которые скрыли принятый во исполнение Минских соглашений закон об амнистии участников "ЛДНР".

В 2014 году спикер Рады Александр Турчинов и президент Петр Порошенко скрыли от общественности принятый во исполнение Минских соглашений закон об амнистии участников Л/ДНР. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин.

Он опубликовал запрос депутатов ОПЗЖ Медведчука и Кузьмина спикеру и генпрокурору о политическом мошенничестве украинской власти. Кузьмин подчеркнул, что это сделано в помощь новому руководителю украинской делегации в Минске Леониду Кравчуку.