В четверг, 6 августа, президент Украины Владимир Зеленский посетил Донецкую область.

Во время поездки президент зашел в обычный магазин в Бахмуте, чтобы купить кофе и сладостей. Соответствующее видео выложила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель на своей странице в Instagram.

Судя по видео, президент посетил магазин "АТБ".

Ранее мы писали о том, что Зеленский оценил перемирие на Донбассе.