Зеленского "словили" на кассе в "АТБ" (видео) [ Редактировать ]
В четверг, 6 августа, президент Украины Владимир Зеленский посетил Донецкую область.
Во время поездки президент зашел в обычный магазин в Бахмуте, чтобы купить кофе и сладостей. Соответствующее видео выложила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель на своей странице в Instagram.
Судя по видео, президент посетил магазин "АТБ".
Ранее мы писали о том, что Зеленский оценил перемирие на Донбассе.
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