Українські десантники готуються до участі у багатонаціональних навчаннях Saber Junction - 2020 [ Редактировать ]
Українські десантники братимуть участь у багатонаціональних навчаннях Saber Junction - 2020. Серію навчань проводить командування підготовки 7-ї армії Сухопутних військ Збройних Сил США, а проходитимуть вони в Німеччині.
До Saber Junction долучаться 17 країн. Україну там цього року представлятиме підрозділ 80-ї десантно-штурмової бригади, що дислокується на Львівщині. Український підрозділ, разом з іншими країнами-учасниками, вже пройшли 14-денну обсервацію та перевірку на Covid-19. Результати - негативні. І минулої доби наші вояки вже розпочали підготовку до початку навчань.
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