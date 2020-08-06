"Укрзалізниця" відновлює продаж квитків на всі місця у вагонах потягів [ Редактировать ]
Попри чергові коронавірусні антирекорди - "Укрзалізниця" вирішила послабити для себе обмеження. І вже від завтра продаватиме квитки на 100% місць в поїздах, які курсують зі столиці до регіонів.
В компанії кажуть, вагони дезінфікують після кожного рейсу. А поїзні бригади забезпечені засобами індивідуального захисту та проходять медогляд. Для посадки в поїзд пасажири мають бути в захисних масках та пройти температурний скринінг.
В МОЗ рекомендують пасажирам якомога менше пересуватися по вагонах.
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